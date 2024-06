Jude Bellingham foi a escolha incontornável da UEFA na eleição do «homem do jogo», na reviravolta da Inglaterra frente à Eslováquia (2-1), enquanto Rodri foi o eleito na goleada que a Espanha aplicou à Geórgia (4-1) no dois jogos dos oitavos de final do E<uro 2024, realizados esta segunda-feira.

O internacional inglês do Real Madrid já tinha sido eleito como o melhor em campo na vitória da Inglaterra sobre a Sérvia, ainda na fase de grupos, e esta segunda-feira voltou a ser distinguido, depois de um jogo em que marcou o golo do empate, já em tempo de compensação, com um pontapé de bicicleta.

O internacional espanhol do Manchester City, por seu lado, abriu caminho para a goleada que a Espanha aplicou à Geórgia (4-1), depois de ter começado o jogo a perder.

Lista de todos os Homens do Jogo

Fase de grupos:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)

Turquia-Geórgia: Arda Guler (Turquia)

Portugal-Chéquia: Vitinha (Portugal)

Croácia-Albânia: Andrej Kramaric (Croácia)

Alemanha-Hungria: Ilkay Gundogan (Alemanha)

Escócia-Suíça: Manuel Akanji (Suíça)

Eslovénia-Sérvia: Zan Karnicnik (Eslovénia)

Dinamarca-Inglaterra: Hojbjerg (Dinamarca)

Espanha-Itália: Nico Williams (Espanha)

Eslováquia-Ucrânia: Mykola Shaparenko (Ucrânia)

Polónia-Áustria: Christoph Baumgartner (Áustria)

Países Baixos-França: Kanté (França)

Geórgia-Chéquia: Giorgi Mamardashvili (Geórgia)

Turquia-Portugal: Bernardo Silva (Portugal)

Bélgica-Roménia: Kevin De Bruyne (Bélgica)

Escócia-Hungria: Roland Sallai (Hungria)

Suíça-Alemanha: Xhaka (Suíça)

Albânia-Espanha: Ferran Torres (Espanha)

Croácia-Itália: Luka Modrić (Croácia)

França-Polónia: Lukasz Skorupski (Polónia)

Países Baixos-Áustria: Marcel Sabitzer (Áustria)

Dinamarca-Sérvia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Inglaterra-Eslovénia: Adam Gnezda Čerin (Eslovénia)

Ucrânia-Bélgica: Kevin De Bruyne (Bélgica)

Eslováquia-Roménia: Stanislas Lobotka (Eslováquia)

Geórgia-Portugal: Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)

Turquia-Chéquia: Alper Yilmaz (Turquia)

Oitavos de final:

Suíça-Itália: Ruben Vargas (Suíça)

Alemanha-Dinamarca: Antonio Rüdiger (Alemanha)

Inglaterra-Eslováquia: Jude Bellingham (Inglaterra)

Espanha-Geórgia: Rodri (Espanha)