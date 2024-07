O Botafogo de Artur Jorge venceu fora o Cuiabá de Petit por 2-1, e partida a contar para a 14.ª jornada do Brasileirão.

A equipa carioca adiantou-se no marcador logo aos minuto 5 num remate colocado de fora da área de Kauê, mas Isidro Pitta fez o empate na conversão de um penálti já bem perto do intervalo.

Na segunda parte, o lateral uruguaio Mateo Ponte fez o 2-1 final para o Botafogo aos 76 minutos, na recarga a uma defesa incompleta.

Com este resultado, o conjunto orientado por Artur Jorge sobe ao segundo lugar do campeonato, agora com 27 pontos, mais um (e mais um jogo) do que o bicampeão Palmeiras de Abel Ferreira.

Também na noite desta quarta-feira, o RB Bragantino de Pedro Caixinha passou sem grandes dificuldades na receção ao Atlético Goianiense: triunfo por 3-1, com todos os golos a serem marcados na primeira parte. O ex-Santa Clara Lincoln bisou e Helinho fez o outro golo do Bragantino, que regressou às vitórias após um empate e uma derrota nos últimos dois jogos.

A equipa de Caixinha soma 22 pontos e está na primeira metade do Brasileirão.