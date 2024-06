Jude Bellingham é definitivamente o herói de toda a Inglaterra depois deste domingo ter marcado o golo, em período de compensação, que permitiu à seleção comandada por Gareth Southgate levar o embate com a Eslováquia para prolongamento, antes de Harry Kane marcar o golo da reviravolta. Um golo de bicicleta que o jogador do Real Madrid classifica como «um dos momentos mais importantes» da sua curta carreira.

«Estávamos a 30 segundos de voltar para casa, tendo de ouvir todas as críticas e sentir que dececionámos uma nação inteira, mas tudo pode mudar com um remate. Olhem agora para o nosso estado de ânimo: há uma grande diferença. É um grande momento, mas o torneio é longo e veremos nas próximas duas semanas o que isto pode fazer pela equipa», destacou o jogador que, na véspera do jogo, comemorou 21 anos.

Apesar da qualificação para os quartos de final, a exibição da Inglaterra, finalista no último Europeu, deixou muito a desejar. «Tirando o golo deles, penso que estivemos muito bem. Tivemos muito controlo, encontrámos espaços e estávamos perigosos. Houve um ou dois momentos em que pensei que poderíamos ter sido mais cirúrgicos, mas, no geral, tivemos um bom desempenho e a principal coisa que mostrámos foi muito caráter. Esse é o espírito que temos na equipa e não existem momentos destes sem adversidade», comentou.

A Inglaterra acabou por ser salva pela bicicleta de Bellingham que, o próprio, classificou como um dos golos mais importantes da curta carreira. «Tem de estar lá em cima. Há alguns golos bonitos, que significam muito para mim a nível pessoal, mas este foi um dos momentos mais importantes da minha carreira, não só pelo [efeito no] resultado de hoje, como pela mudança de humor na equipa. Jogar pela Inglaterra é algo grandioso, mas também exige muita pressão. Estar em campo e marcar golos é uma libertação para mim. É um momento muito feliz», destacou ainda a estrela do Real Madrid.