Após a vitória sobre a Eslováquia, Jude Bellingham, autor do golo decisivo que deu o empate nos últimos minutos, foi alvo de várias críticas por um gesto que teve no encontro dos «oitavos» do Euro 2024.

No vídeo, publicado nas redes sociais, vê-se o internacional inglês a fazer um gesto obsceno supostamente em direção ao banco eslovaco, mas o mesmo já veio desmentir que tenha sido com esse objetivo.

«Um gesto de piada interna para alguns amigos próximos que estavam no jogo. Nada além de respeito pela forma como a seleção da Eslováquia jogou esta noite», referiu o jogador no X.

De recordar que a Inglaterra venceu a Eslováquia, por 2-1, com Jude a assinar um belo golo aos 90+5, permitindo a partida ir para prolongamento, onde Kane selou a reviravolta. Nos quartos de final, a Inglaterra vai encontrar a Suíça.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi