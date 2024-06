A Inglaterra conseguiu um milagre frente à Eslováquia, evitou a eliminação a trinta segundos do fim do período de descontos, foi para o prolongamento e logo a seguir garantiu a qualificação para os quartos de final.

A partir daí, está encontrado o primeiro jogo da próxima fase: trata-se do Inglaterra-Suíça, que se vai disputar no próximo sábado, dia 6 de julho, em Dusseldorf e tem início agendado para as 17 horas.

Antes disso, na sexta-feira, entra em campo a Alemanha, que se apurou ao vencer a Dinamarca por 2-0, estando agora à espera do adversário que sairá do confronto entre Espanha e Geórgia. Este jogo está agendado para as 17 horas, em Estugarda.