João Félix esteve presente na sala de imprensa da Arena AufSchalke e mereceu elogios do selecionador Roberto Martínez.



«Félix titular? E depois queriam saber quem vão ser os alas direito e esquerdo? Podíamos fazer o onze rapidamente», atirou, com um sorriso no rosto.



«Não posso revelar mais porque ainda não falei com os jogadores. O Félix é um jogador de nível mundial, tem uma qualidade no jogo por dentro que é superlativa. Gostaria que o Félix, o Danilo, o Matheus, os jogadores que ainda não jogaram, mostrassem que, quando entram, acreditam. Têm o apoio do balneário para fazerem um bom jogo. Como Seleção, a parte psicológica é muito importante. Acredito em todos os jogadores mas só podem começar 11», acrescentou.



O selecionador nacional aproveitou a ocasião para frisar que «não há fricção» no grupo. «Não há fricção na equipa. O momento mais importante da carreira de um jogador é a Seleção. Todos querem ser titulares e jogar 90 minutos, mas os jogadores têm consciência de que, se queremos ganhar como nação, precisamos que todos ajudem dentro e fora do relvado. O nível do treino está a ser incrível e os desempenhos são reflexo disso. O João quer jogar e está preparado. Avalio a atitude, o trabalho, o compromisso e posso dizer que todos têm o mesmo», sublinhou.

Martínez foi ainda questionado pela imprensa internacional acerca de Vitinha e reiterou que o médio apresenta «o melhor nível de sempre» na Seleção.



«O Vitinha é um jovem que teve uma época muito importante na carreira. O que ele fez na Champions mudou a sua personalidade em jogos importantes. Vi os seus jogos contra o Barcelona, contra o Borrussia Dortmund e vi um Vitinha novo, preparado para as responsabilidades na Seleção. Contra a Finlândia vi o melhor Vitinha do período que teve na Seleção», elogiou.



O Geórgia-Portugal, da terceira jornada do grupo F, está agendado para as 20h00 desta quarta-feira, em Gelsenkirchen.