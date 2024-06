Roberto Martínez confirmou que Diogo Costa e Cristiano Ronaldo vão ser titulares, esta quarta-feira, frente à Geórgia, no terceiro e último jogo da fase de grupos do Euro 2024. Portugal já garantiu a qualificação para os oitavos de final e até o primeiro lugar do grupo, mas o selecionar garante que não haverá nenhuma «revolução» no onze.

«Em primeiro lugar, no que diz respeito ao jogo, preparámos o jogo para ganhar. Acho que a integridade do torneio é essencial, é um jogo importante porque, no final, vai decidir quem se apura e quem não se apura», começou por enunciar o selecionador em conferência de imprensa.

Além da integridade do torneio, Martínez avisa que a Geórgia não é assim tão fácil como posso parecer. «A Geórgia fez um torneio muito interessante, acho que tiveram a oportunidade de ganhar o jogo contra a Chéquia, no último lance do jogo. Estiveram muito competitivos contra a Turquia. Nós também queremos continuar com o mesmo foco e queremos ganhar», acrescentou.

Em relação ao onze de Portugal, Martínez quer, acima de tudo, aproveitar o jogo para fazer a equipa crescer, portanto, não gosta da palavra «revolução».

«Em relação ao onze inicial, o que é importante é continuar a crescer. Não gosto da palavra revolução porque todos os jogadores que estão na seleção têm papeis importantes. Amanhã o onze inicial e o onze que vai terminar o jogo, estará cheio de jogadores importantes», destacou.

Logo de seguida, o selecionador anunciou o primeiro titular. «O Diogo Costa vai estar na baliza porque não gosto de rotações do guarda-redes. Acho que os guarda-redes são uma equipa dentro da equipa. É um torneio muito curto e precisamos do Diogo Costa com boas relações, com boas ligações com os centrais, com as diferentes linhas que temos, com as situações de bola parada. Acredito no José Sá e no Rui Patrício, estão preparados para entrar. Ganhámos jogos da fase de apuramento com eles, então não preciso rodar na baliza», revelou.

O selecionador falou depois de uma equipa competitiva para o jogo desta quarta-feira, mais uma vez, liderada pelo capitão Cristiano Ronaldo. «Posso dizer que amanhã o capitão vai estar no onze inicial porque é importante. Ele chegou, fez um jogo de preparação, fez uma época muito consistente, fez todos os jogos, teve muitos minutos e para continuar com ritmo competitivo não é bom parar e reativar seis dias depois. O capitão e Diogo Costa são dois jogadores que estarão no onze inicial», acabou por confirmar.



O Geórgia-Portugal está agendado para as 20h00 desta quarta-feira, em Gelsenkirchen.