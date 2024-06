Se Cristiano Ronaldo e Diogo Costa estão confirmados na equipa inicial de Portugal para o encontro com a Geórgia, Francisco Conceição tem «boas hipóteses» de ser utilizado segundo Roberto Martínez.



«O Francisco viu um cartão amarelo numa situação em que eu também teria a mesma emoção que ele. Entendo a celebração. Não faz parte do que ele faz no terreno de jogo. Em campo, o Chico é vertical, agressivo com bola, mas não é um problema [o amarelo]. Tem muitas hipóteses de jogar amanhã [quarta-feira]», referiu o selecionador nacional, em conferência de imprensa.

Questionado ainda há cerca de uma possível gestão de Pepe, tendo em conta a sua idade, o espanhol recusou esse raciocínio.



«Todos são geridos de forma individual. A idade não é critério. Este é um torneio curto. São geridas as lesões, os minutos, o que foi a época dos jogadores. Temos muita informação, mas não faz sentido olhar para a idade num torneio curto», disse.



O Geórgia-Portugal joga-se às 20h00 desta quarta-feira, em Gelsenkirchen.