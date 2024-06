O duelo entre Itália e Croácia teve um desfecho emocionante. O golo de Zaccagni, no último minuto, retirou os italianos do caminho de Portugal na fase a eliminar do Euro 2024. Ainda assim, João Félix confidenciou que não assistiu ao jogo até ao fim.



«Sabíamos da possibilidade de jogar contra a Itália. Vi o primeiro golo da Croácia, mas não vi o golo da Itália. Como já tinha passado muito tempo de compensação, fui jogar cartas com alguns companheiros e não me dei conta do golo da Itália, só vi depois o golo», revelou, em conferência de imprensa.



O avançado assumiu que o jogo contra a Geórgia «é uma boa oportunidade para todos» e elencou algumas qualidades do adversário de Portugal no fecho do grupo F.



«Sabemos dos pontos fortes da Geórgia, estudámos e vimos alguns vídeos. Vamos procurar as fragilidades da Geórgia e estar atentos às qualidades que eles têm. A Geórgia é uma equipa muito combativa, muito patriota e que não dá um lance por perdido. Não vai ser um jogo nada fácil», alertou.



O Geórgia-Portugal está agendado para as 20h00 desta quarta-feira, em Gelsenkirchen.