O hoquista Ferran Font, um dos hoquistas mais proeminentes da última década em Portugal, regressou a Espanha para representar o Barcelona.

Font assinou um contrato de três anos com a equipa catalã. Acabou o vínculo com o Sporting e estava livre para assinar com outra equipa.

No Sporting, Font fez 280 jogos e marcou 230 golos. Ganhou duas ligas portuguesas três Ligas dos Campeões pela formação de Alvalade.