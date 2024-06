João Cancelo e João Félix voltam a ser notícia em Espanha esta sexta-feira com o diário Sport a anunciar que o Barcelona aposta tudo na continuidade dos dois portugueses, mas não pretende abrir os cordões à bolsa.

Segundo o diário catalão, o Barça procura garantir, com a ajuda de Jorge Mendes, novos empréstimos e conta, acima de tudo, com a vontade dos dois jogadores em continuar a jogar no Camp Nou. O jornal recorda que João Cancelo, com contrato até 2027, não faz parte dos planos de Pep Guardiola para o novo Manchester City, tal como João Félix, com contrato até 2029, não entra nos planos de Diego Simeone no Atlético Madrid para 2024/25.

Mercado: todas as movimentações desta sexta-feira

Por falar no Barcelona, o diário As avança que o internacional espanhol Nico Williams, do Athletic Bilbao, é o favorito do treinador Hans Flick para reforçar o ataque do emblema catalão, mas o preço pedido pelos bascos é o maior entrave para a transferência do jogador de 21 anos.

Raphinha será um dos ativos do Barça que poderá reforçar os cofres do clube, mas o jornal Mundo Deportivo adianta que o clube só está disponível para vender o antigo avançado do Sporting por um valor superior a 90 milhões de euros.

De Espanha também chegam notícias do interesse de José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, na contratação do avançado georgiano Georges Mikautadze, atual melhor marcador do Euro 2024, com três golos, um deles a Portugal, mas também adianta que o jogador do Metz já tem um acordo verbal com o Monaco.

Entretanto, de Inglaterra chegam notícia de um alegado interesse do paris Saint-Germain na contratação de Marcus Rashford ao Manchester United. Uma opção que, segundo adianta o Talksport, agradaria ao internacional inglês.

O jornal The Telegraph, por seu lado, dá conta de uma corrida entre o Tottenham e o Chelsea para a contratação de Archie Gray, jovem médio do Leeds.

Em Itália, a Gazzetta dello Sport avança que o Milan está determinado em juntar Romelu Lukaku, que já jogou no Inter, a Rafael Leão no ataque da equipa rossonera.

No mercado nacional, duas notícias marcam, para já, as notícias desta sexta-feira: o Sp. Braga anunciou a chegada de mais um reforço, enquanto o Vizela vendeu um dos melhores marcadores da Liga da temporada passada.