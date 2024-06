Joselu é jogador do Real Madrid em definitivo.

Em comunicado, o Espanhol confirmou que os merengues acionaram a cláusula de compra que tinha ficado estabelecida aquando do acordo para um empréstimo em 2023/24, celebrado há um ano.

No entanto, o futuro do avançado de 34 anos não deve passar pelo campeão europeu: segundo a imprensa espanhola, Joselu está a caminho do Al Gharafa, equipa do Qatar orientada por Pedro Martins.

Na última época, Joselu fez 18 golos (alguns deles decisivos) e três assistências em 49 jogos pelo Real Madrid.