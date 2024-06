O Vizela confirmou esta sexta-feira um acordo com os alemães do Augsburgo para a transferência, a título definitivo, do avançado Samuel Essende, melhor marcador da equipa na última temporada em que os vizelenses não conseguiram evitar a despromoção.

Além do valor acordado entre as duas partes, que não foi divulgado, a SAD do Vizela fica ainda com uma percentagem do passe do jogador franco-congolês.

Essende, contratado no início da última temporada, ao Caen, somou um total de 35 jogos pelo Vizela, destacando-se como o quarto jogador mais utilizado do plantel, e marcou 16 golos, melhor marca do clube no primeiro escalão do futebol português.

O avançado de 26 anos vai, agora, prosseguir a carreira na Bundesliga, ao serviço do Augsburgo que, na última temporada, ficou no 11.º lugar da liga alemã.