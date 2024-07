O futebolista argentino Eduardo “Toto” Salvio é reforço do Club Lanús, estando de volta à Argentina e a casa, ao clube que representou na formação e o seu primeiro como sénior.

Em comunicado, na noite de segunda-feira, o Club Lanús informa que Salvio tem vínculo assinado «até junho de 2026» com o clube.

Depois de ter representado o Lanús como sénior em 2009, Salvio foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2010. Na época 2010/11 foi cedido ao Benfica, voltou ao Atlético em 2011/12 e depois regressou ao Benfica, clube que representou mais sete épocas, de 2012 a 2019. Entre 2020 e 2022, jogou no Boca Juniors. Estava no Pumas, do México, há quase dois anos, desde o verão de 2022.