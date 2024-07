A Roma oficializou, esta terça-feira, a saída do guarda-redes internacional português Rui Patrício, que terminou o vínculo ao clube, ao fim de três épocas.

«Obrigado por tudo, Rui», escreveu o clube italiano nas redes sociais, com uma mensagem ilustrada com uma fotografia do guardião luso de 36 anos, que terminou contrato no domingo.

Nesse dia, Rui Patrício já tinha comunicado a sua saída da Roma, numa mensagem em que lembrou os 129 jogos e as duas finais europeias pelo clube.

Formado no Sporting, Rui Patrício representou a equipa principal dos leões durante 12 épocas, antes de rumar aos ingleses do Wolverhampton em 2018/19. Em 2021/22, foi para a Roma, onde foi orientado durante quase três épocas por José Mourinho.

Pela Roma, Rui Patrício, atualmente ao serviço da seleção no Euro 2024, venceu a Liga Conferência em 2021/22.

Esta manhã, a Roma também se despediu do lateral italiano Leonardo Spinazzola, de 31 anos, que jogou no clube nas últimas cinco épocas.