A AS Roma recompensou Daniele De Rossi com um novo contrato. Os responsáveis do clube italiano anunciaram, nesta terça-feira, que o treinador assinou a renovação do contrato até 2027.

De Rossi chegou ao clube a 16 de janeiro deste ano, como sucessor de José Mourinho, que havia sido despedido ao fim de duas épocas e meia de ligação ao clube.

Em 26 jogos oficiais, De Rossi obteve 13 vitórias. Levou a equipa até às meias-finais da Liga Europa (o clube tinha chegado a duas finais europeias consecutivamente, em 2022 e 2023).

No site oficial, o clube destaca o «entusiasmo» com que De Rossi assinou o novo vínculo, por um emblema que conhece bem - jogou na Roma durante 18 anos, tornando-se um símbolo do clube.