A Roma anunciou esta sexta-feira a contratação definitiva de Angeliño ao Leipzig. Aos 27 anos, o defesa esquerdo prepara-se para a segunda época pelos «Giallorossi». Em janeiro, o espanhol chegou a Itália emprestado pelo Leipzig, depois de cumprir meia época pelo Galatasaray.

Ao cabo de 20 partidas pela Roma, entre Serie A e Liga Europa, Angeliño anotou uma assistência. Em todo o caso, foi titular na maioria dos jogos.

«Foi um dos protagonistas na segunda metade da temporada (…). Valorizando as qualidades do jogador dentro e fora de campo, o clube decidiu exercer a opção de compra», lê-se no comunicado da Roma.

Comprado pelo Leipizig ao Manchester City em 2020, a troco de 18 milhões de euros, o lateral cumpriu duas épocas e meia pelo emblema alemão. Seguiram-se os empréstimos a Hoffenheim, Galatasaray e Roma.