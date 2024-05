Florent Ghisolfi é o novo diretor técnico da Roma, anunciou esta quarta-feira o emblema italiano, em comunicado no site oficial.

O antigo futebolista francês sucede a Tiago Pinto, dirigente português que havia deixado o clube no início de janeiro.

Ghisolfi, refira-se, desempenhou as funções de diretor-desportivo no Lens e no Nice, antes de assumir agora o cargo na Roma.