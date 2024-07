O Tottenham anunciou, esta terça-feira, a contratação de Archie Gray ao Leeds, com o escocês a assinar um contrato até 2030.

Segundo avança a imprensa internacional, o custo da transferência do médio de 18 anos ronda os 47 milhões de euros.

«Temos o prazer de anunciar a contratação de Archie Gray do Leeds United. O versátil médio assinou um contrato válido até 2030 e irá vestir a camisola 14», escreveram os Spurs no comunicado oficial.

Formado no Leeds, Archie Gray jogou a temporada passada como sénior, tendo feito um total de 52 jogos e duas assistências no clube da segunda divisão inglesa.

We are delighted to announce the signing of Archie Gray from Leeds United 🙌



Welcome to Tottenham Hotspur, Archie! 🤍