O Fenerbahçe confirmou, esta segunda-feira, mais um reforço para José Mourinho: o defesa-central Çağlar Söyüncü, que alinhou pela equipa de Istambul na segunda metade da temporada passada por empréstimo do Atlético de Madrid, assinou em definitivo.

O jogador de 28 anos assinou um contrato de três épocas, com outra de opção. Söyüncü, que esteve na rota do FC Porto no último mercado de inverno, custou oito milhões de euros ao Fenerbahçe, segundo a imprensa espanhola.

O internacional turco também já passou por Altinordu, Friburgo e Leicester.