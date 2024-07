Mano Menezes é o novo treinador do Fluminense, anunciou esta segunda-feira o clube carioca. O experiente treinador de 62 anos assinou contrato até ao final da temporada e começa a trabalhar já esta terça-feira.

Um novo clube para o antigo selecionador brasileiro que já conta no seu currículo com passagens em clubes como o Grémio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia e Internacional, além de ter tido experiências na China, ao serviço do Shandong Luneng, e na Arábia Saudita, no Al Nassr.

O Fluminense, que estava a ser comandado por Marcão, de forma interina, desde a saída de Fernando Dinis, é atualmente o último classificado do Brasileirão, com apenas 6 pontos em 13 jogos.