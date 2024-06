Fernando Diniz deixou o comando técnico do Fluminense, conforme informou o clube esta segunda-feira. Após a derrota na receção ao Flamengo, no domingo, o «Tricolor» optou por rescindir contrato com o treinador, de 50 anos.

De acordo com o Globoesporte, Fernando Diniz receberá uma indeminização entre os 6 e 7 milhões de reais, o equivalente a cerca de um milhão de euros.

Sete meses após a conquista da Libertadores, o técnico admitiu que o plantel «relaxou». Esta época, o «FLU» apenas venceu uma dos 11 jornadas do Brasileirão, encaixando três empates e sete derrotas. Por isso, ocupa o último lugar (20.º), com seis pontos, empatado com o Grémio.

Nas restantes competições, o Fluminense está nos «oitavos» da Libertadores, disputando a eliminatória com o Grémio, em agosto. Por fim, também continua em prova na Taça do Brasil.

Há dois anos e dois meses no cargo, Fernando Diniz encerra, assim, a segunda passagem pelo clube, um ano e meio antes do fim do contrato. A 31 de dezembro, o treinador foi «coroado» como o melhor da América, superando Abel Ferreira.

Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito… pic.twitter.com/qzCMZr4QsB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 24, 2024

Neste período, Fernando Diniz também foi selecionador do Brasil, antes da chegada de Dorival Júnior ao cargo.

Na quinta-feira, um dos adjuntos de Fernando Diniz – Marcão – assumirá o leme do Fluminense na receção ao Vitória (17.º).