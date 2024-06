Se o ano de 2023 acabou em grande para o Fluminense, que se sagrou campeão da Libertadores, 2024 está a ser um pesadelo no Brasileirão.

A equipa carioca está no último lugar do campeonato, com apenas seis pontos somados em dez jogos, e os adeptos fizeram uma espera aos jogadores à porta do centro de treinos (CT) na manhã deste sábado.

O clima foi tenso, com largas dezenas de apoiantes do Flu a cercarem as viaturas dos jogadores.