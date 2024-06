De regresso aos trabalhos desde quarta-feira, agora com Rui Borges no comando, Tomás Händel, médio do V. Guimarães, referiu que as «expectativas são sempre muito altas» no clube minhoto e que na temporada 2024/25 vão «tentar melhor».

«A fasquia está muito alta, não só pela cidade em que estamos, em que as expectativas dos adeptos são sempre muito altas, mas também pelo nosso grupo, pois as expectativas e a exigência são sempre muito altas. No ano passado, conseguimos bater o recorde de pontos do clube. Neste ano, vamos tentar melhor. Sabemos que não é fácil, mas esperamos chegar lá», destacou, este sábado, em declarações aos jornalistas.

O capitão dos Conquistadores falou também sobre Rui Borges, ex-treinador do Moreirense, afirmando esperar uma «promoção de um futebol atrativo».

«Estes dias estão a ser muito bons. Temos um novo treinador, novas metodologias, com trabalho diferente. Pelo passado do ‘mister’, julgo que teremos mais uma época em que será feita a promoção de um futebol atrativo e a valorização de jogadores do Vitória», disse.

Questionado sobre uma possível saída, o jogador natural de Guimarães confessou que encara esses assuntos com «muita tranquilidade» e assegurou ao plantel que está «plenamente focado em ajudar o V. Guimarães».