Este sábado, Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido na terceira e última sessão de treinos do Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, tendo registado 1:13:013 minutos na melhor volta em "casa".

Logo atrás do piloto espanhol ficou Lando Norris, da McLaren, com mais 0,030 milésimas que o líder. A completar o pódio nesta ronda de treinos ficou Charles Leclerc, a 0,037 milésimas do colega de equipa.

Max Verstappen (Red Bull), campeão mundial, terminou em quarto lugar, seguido de George Russel (Mercedes), Hamilton (Mercedes), Perez (Red Bull), Albon (Williams), Alonso (Aston Martin) e Piastri (McLaren), a completar o top 10.

A qualificação arranca este sábado, às 15h, em Barcelona. A corrida é no domingo, às 14h, e poderá acompanhar tudo no Maisfutebol.

Nos últimos momentos da sessão, Leclerc e Norris ainda tiveram um momento de desentendimento, com o piloto da Ferrari a tocar com a roda no carro do adversário.