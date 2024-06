Após 15 anos sem qualquer cargo oficial, Flavio Briatore está de volta à Fórmula 1, desta vez como Conselheiro Executivo da Alpine, informou, esta sexta-feira, a equipa de Pierre Gasly e Esteban Ocon.

«A BWT Alpine F1 Team pode confirmar que Flavio Briatore foi nomeado pelo CEO do Grupo Renault, Luca de Meo, como seu Conselheiro Executivo para a Divisão de Fórmula 1», pode ler-se no comunicado oficial.

Este anúncio surge antes do Grande Prémio de Barcelona, numa altura em que a Alpine tem apenas cinco pontos à entrada da décima corrida.

O empresário italiano vai «procurar os melhores talentos e fornecer informações sobre o mercado de pilotos, desafiando o projeto existente, avaliando a estrutura atual e aconselhando sobre alguns assuntos estratégicos dentro do esporte».

