Aos 18 e 10 meses, Oliver Bearman é o piloto mais jovem de sempre a conduzir pela Ferrari na Fórmula 1!

Esta sexta-feira, depois de uma apendicite afastar Carlos Sainz do Grande Prémio da Arábia Saudita, foi a vez do automobilista britânico assumir o volante de um dos carro da Ferrari e agarrar uma oportunidade única.

O jovem piloto estreou-se na terceira sessão de treinos livres e às 17h irá disputar a qualificação. A corrida está marcada para este sábado às 17h.

Em 2023 chegou a estar ao volante do monolugar da Haas, nos treinos livres do GP da Cidade do México e no de Abu Dhabi.

A fazer uma notável caminhada no automobilismo, Bearman conquistou a pole position para a corrida principal saudita de Fórmula 2, mas teve de abdicar para conduzir no principal escalão.

Veja os primeiros momentos de Bearman na Fórmula 1: