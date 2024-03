Carlos Sainz está a contas com uma apendicite e, por isso, está fora do Grande Prémio da Arábia Saudita, agendado para a tarde deste sábado (17h). O piloto espanhol da Ferrari não falou aos jornalistas na quarta-feira, alegando mal-estar.

Ainda que tenha participado nas sessões de treinos livres de quinta-feira, Sainz admitiu que continuava incomodado, pelo que não se sentiu capaz de exigir «o máximo» do carro.

«Carlos Sainz foi diagnosticado com apendicite e será operado», anunciou, esta sexta-feira, a Ferrari. Para o lugar do espanhol avança o britânico Oliver Bearman, de 18 anos, que conquistou a «pole» na Fórmula 2, pela Prema Racing.

Há uma semana, no Bahrein, Carlos Sainz foi distinguido como «piloto do dia», depois de arrecadar o terceiro lugar no Grande Prémio que inaugurou a temporada.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.



The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED