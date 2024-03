Nova época, a mesma história. Max Verstappen venceu, este sábado, o Grande Prémio do Bahrein, inaugurando a temporada com o domínio que lhe é reconhecido. Na frente desde o arranque, o neerlandês estendeu a vantagem sobre a concorrência até aos 20 segundos, melhorando a marca da última época (11 segundos).

Quanto aos lugares do pódio, ainda que Leclerc e Russell tenham, numa primeira fase, mantido as posições asseguradas na qualificação, Pérez e Sainz revelaram-se mais rápidos e consistentes, sobretudo a partir da sétima volta, quando o mexicano – da Red Bull – deixou o «menino bonito» da Ferrari para trás. Quatro voltas depois, foi a vez de Sainz deixar para trás o colega da «Scuderia».

Esta seria a toada até final. Da dianteira da corrida, há apenas a salientar o duelo entre Sainz e Pérez pela vice-liderança da corrida, ainda que a vantagem do piloto da Red Bull não tenha superado os cinco segundos.

Entretanto, para lá do pódio, Leclerc recuperou posições desde a volta 35 – quando parou nas «boxes» - capitalizando, inclusive, uma «prenda» de Russell, à 46.ª volta, quando o piloto britânico abriu corredor para a ultrapassagem do monegasco. Assim, Leclerc selou o quarto posto deste Grande Prémio.

Com Norris entre os pilotos da Mercedes, Hamilton foi somente sétimo, melhorando, em todo o caso, o nono lugar da qualificação. Sobre prestações menos conseguidas, Fernando Alonso, que partiu do sexto posto, foi nono no término da corrida.

LAP 46/57



Leclerc's pressure pays off. Russell locks up and runs wide as he tries to defend

Leclerc's up to P4 behind his team mate Sainz in P3#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/7zeooHZUeB