A nova temporada da Fórmula 1 arrancou com um protagonista inesperado com o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, a destacar-se como o mais rápido na primeira sessão de treinos livres da nova época, nos primeiros passos para o Grande Prémio do Bahrain que está marcado para domingo.

A aposta nos pneus macios no final da sessão, permitiu a Ricciardo fazer uma volta ao Circuito Internacional de Sakhir com o tempo de 1m32s869 e, desta forma, superar o tempo de Lando Norris, da McLaren, por apenas 32 milésimas. Oscar Piastri, também da McLaren, completa o pódio dos mais rápidos nos treinos livres desta quinta-feira.

Apenas seis entre os vinte pilotos que estiveram em ação no Bahrain optaram por terminar a sessão com pneus macios – os pilotos da Red Bull, McLaren e da Sauber – e foram esses que acabaram por ser os mais rápidos.

O campeão do Mundo em título, Max Verstappen, da equipa principal da Red Bull, não foi além de um sexto lugar, enquanto os Ferrari de Charles Leclerc e de Carlos Sainz ficaram, respetivamente, no oitavo e 11.º lugares.

Resultados finais da primeira sessão de treinos livres