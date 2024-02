Lewis Hamilton assinou contrato com a Ferrari, pela qual vai conduzir a partir de 2025, e no podcast da BBC Sport, o piloto de Fórmula 1 revelou que nem os próprios pais sabiam da mudança.

«Não falei com ninguém, só contei aos meus pais no dia do anúncio. Ninguém sabia. Eu tinha que descobrir o que era melhor para mim. Mas foi tudo muito rápido. A oportunidade surgiu e eu pensei: «tenho que pensar um pouco», mas não tive muito tempo e segui o meu instinto. Decidi aproveitar a oportunidade», explicou o britânico.

De recordar que a temporada de Fórmula 1 começa já no próximo fim de semana, dia 2 de março, no Grande Prémio do Bahrein.

O piloto britânico tem assim pela frente a última época a conduzir o carro da Mercedes.