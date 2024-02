É oficial: Lewis Hamilton vai ser piloto da Ferrari a partir da época 2025.

A Mercedes confirmou, na tarde desta quinta-feira, a saída do piloto britânico no final da época 2024 de Fórmula 1 e, pouco depois, a formação italiana anunciou a chegada do heptacampeão do mundo, com um «contrato plurianual».

«A Scuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará à equipa em 2025, com um contrato plurianual», informa a Ferrari.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

«A equipa Mercedes-AMG PETRONAS F1 e Lewis Hamilton separar-se-ão no final da temporada de 2024. Lewis ativou uma opção de libertação no contrato anunciado no ano passado», referiu, pouco antes, a Mercedes.

A confirmação das duas equipas surge no mesmo dia em que a imprensa internacional noticiou que o britânico de 39 anos estaria mesmo a caminho da Ferrari em 2025, no caso para substituir o espanhol Carlos Sainz, que entretanto anunciou o fim da ligação com a equipa no final do presente ano civil.

De recordar que estas movimentações surgem cerca de uma semana após a renovação de Charles Leclerc.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024

Carlos Sainz deixa Ferrari no fim de 2024

Foi um final de quinta-feira repleto de confirmações. Pouco depois dos comunicados da Mercedes e da Ferrari, Carlos Sainz anunciou que vai sair da equipa transalpina no fim de 2024.

«Na sequência das notícias de hoje, eu e a Ferrari terminamos a ligação no fim de 2024. Ainda temos uma longa época pela frente e, como sempre, vou dar o meu máximo pela equipa e pelos tifosi à volta do mundo. Notícias sobre o meu futuro vão ser anunciadas em tempo oportuno», refere o espanhol, em nota oficial.