A Mercedes apresentou, esta quarta-feira, o Mercedes-AMG F1 W15 E PERFORMANCE, o carro que Lewis Hamilton e George Russell vão conduzir no próximo Mundial de Fórmula 1.

O carro é, maioritariamente, preto, mas conta ainda com alguns tons cinzentos, verdes e vermelhos. Toto Wolff, diretor da Mercedes, admitiu que não tem entendido bem o monolugar nos últimos anos, mas que toda a equipa trabalhou muito no inverno para fazer um carro competitivo.

Lewis Hamilton, que vai cumprir a última temporada na equipa alemã antes de se mudar para a Ferrari em 2025, mostrou-se entusiasmado com o novo W15 e revelou que adorou trabalhar com toda a equipa.

De recordar que a Mercedes terminou o último Mundial de construtores no segundo lugar, apenas atrás da Red Bull.

Os testes de pré-temporada, no Bahrain, decorrem entre 21 e 23 de fevereiro. A primeira corrida acontece a 2 de março.

A slight tweak for 2024 💪



How does the Mercedes W15 compare to its predecessor? 👀#F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/OjuEobXi21