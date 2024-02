A Visa Cash App RB F1, antiga AlphaTauri, apresentou na madrugada desta sexta-feira (noite de quinta-feira em Las Vegas), o carro para a época 2024 na Fórmula 1, o VCARB 01.

A nova era da equipa secundária da Red Bull traz consigo um carro com as cores do passado, mas um esquema vistoso, que vai do azul (predominante), ao branco, passando pelo preto e ainda pelos detalhes dos patrocinadores, muitos deles inscritos a vermelho e a branco.

A equipa volta a ter, em 2024, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda aos comandos.

Em 2024, Laurent Mekies é o diretor de equipa, após a saída de Franz Tost. O diretor executivo da Visa Cash App RB é Peter Bayer.