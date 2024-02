A pré-temporada da Fórmula 1 começou da mesma forma como acabou a época passada: com Max Verstappen a ser o mais rápido em pista.

No primeiro dia destes no Bahrain, o piloto neerlandês da Red Bull liderou os tempos, com um tempo de 1:31:344 segundos, com mais de um segundo de vantagem para o segundo classificado, Lando Norris. O britânico da McLaren fez um tempo de 1:32:484.

Carlos Sainz, da Ferrari, ficou em terceiro, com um tempo de 1:32:584.

Em sentido contrário, os Haas de Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg foram os mais lentos do dia, com exceção de Sergio Pérez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes), que não saíram para a pista.

Os testes no Circuito Internacional do Bahrain prosseguem esta quinta-feira e terminam na sexta, no dia 23 de fevereiro.

A temporada oficial arranca precisamente no Bahrain, dentro de uma semana: o primeiro Grande Prémio de 2024 corre-se no dia 2 de março, sábado, a partir das 15h00.