Max Verstappen vai sair da pole position no Grande Prémio do Bahrein, primeira prova do Mundial de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull, tricampeão do Mundo, superou Charles Leclerc (Ferrari) por 288 milésimos, enquanto George Russel, da Mercedes, fechou o pódio a 0,306s. Foi a 33.ª pole position da carreira de Verstappen.

Carlos Sainz, da Ferrari, completou a segunda linha da grelha, enquanto Sergio Pérez, segundo piloto da Red Bull, foi o quinto mais rápido. Lewis Hamilton não foi além do nono tempo, a mais de meio segundo.

A corrida do Grande Prémio do Bahrein realiza-se neste sábado a partir das 15h00.