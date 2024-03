Max Verstappen foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livre do Grande Prémio da Arábia Saudita.

O neerlandês da Red Bull bateu a concorrência de Fernando Alonso, da Aston Martin, que foi segundo classificado, e de Sergio Perez, da Red Bull, que completou o pódio.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari, terminaram nos quinto e sextos postos, respetivamente. George Russell, da Mercedes, ficou na quarta posição, à frente do companheiro de equipa, Lewis Hamilton, que foi oitavo colocado.

Esta sexta-feira, às 17h00, decorre a segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Arábia Saudita. Este sábado, às 13h30, corre-se a terceira e última sessão de treinos. Para as 17h está marcada a qualificação, precisamente à mesma hora, mas no domingo, que tem início a corrida.