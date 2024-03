A má época em 2023, aliada ao péssimo arranque da nova temporada, motivou a direção da Alpine a renovar a liderança da equipa. Conforme anunciou esta segunda-feira o máximo responsável pelo projeto, Bruno Famin, a Alpine passará a assentar em três pilares técnicos, consumando as saídas de Matt Harman e Dirk de Beer.

«A nova estrutura terá três diretores técnicos, cada um deles especializado em áreas diferentes, o que permitirá um melhor trabalho e colaboração entre as nossas áreas técnicas, e contribuirá para um melhor desempenho desde as fábricas até à pista. É altura de dar mais um passo na questão da organização», explicou o responsável pela equipa.

Assim, avançam Joe Burnell (engenharia), Ciaron Pilbem (desempenho) e David Wheater (aerodinâmica).

No Bahrein, no Grande Prémio que inaugurou a temporada, Ocon e Gasly foram 17.º e 18.º, respetivamente. Em 2023, a Alpine foi apenas sexta no Mundial de construtores, depois do quarto lugar em 2022.

A anterior estrutura da marca do grupo Renault, composta por um único diretor técnico, era liderada por Matt Harman, enquanto Dirk de Beer era o chefe da aerodinâmica. Depois de uma época fracassada, a Alpine já tinha feito alterações significativas nos seus monologares.

O segundo Grande Prémio deste ano está agendado para sábado, em Jeddah, na Arábia Saudita.