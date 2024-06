Lewis Hamilton foi o mais rápido na Catalunha, esta sexta-feira, no arranque dos treinos livres para o Grande Prémio de Espanha. Na segunda sessão, o piloto da Mercedes registou 1:13:264 minutos, menos 0,022 milésimas de segundo face a Carlos Sainz (Ferrari). Por sua vez, Lando Norris, da McLaren, terminou a sessão a 0,055 milésimas de segundo do líder da tarde.

Quanto a Max Verstappen, o líder do Mundial foi quinto, atrás de Pierre Gasly (Alpino). O piloto da Red Bull registou um atraso de 0,24 centésimas de segundo para Hamilton.

Charles Leclerc, da Ferrari, foi sexto, seguido de Oscar Piastri (McLaren), Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) e Valtteri Bottas (Kick Sauber).

For the second time today, we have three different teams inside the top three 😁#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mq85nuI9sE