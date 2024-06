Dorival Júnior confirmou, este domingo, o onze inicial para a estreia na Copa América, frente à Costa Rica.

O destaque vai para a ausência de todos os jogadores do FC Porto presentes na convocatória, Wendell, Pepê e Evanilson. Frente à Costa Rica, a «canarinha» vai apresentar Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana, João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Vinicius Jr e Rodrygo.

«Todos os jogadores estão preparados e prontos. Nenhum está abaixo do que esperávamos, realizámos excelentes treinos nos Estados Unidos e o plantel está muito confiante. O onze inicial está escolhido, com o Militão e o Arana, são as únicas alterações face aos particulares», confessa Dorival Júnior.

Recordar que o Brasil está inserido no Grupo D, juntamente com a Costa Rica, a Colômbia e o Paraguai.