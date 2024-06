Esta sexta-feira, Humberto Coelho deixou uma mensagem de condolências à família e ao Sporting, após a morte de Manuel Fernandes, lenda dos leões e internacional português de futebol.

«Lamento a morte de Manuel Fernandes. Era um grande jogador, um grande adversário e representava um grande clube», começou por dizer o antigo jogador do Benfica,

«Tivemos momentos inesquecíveis dentro de campo e fora dele. É uma perda muito grande para o futebol português e mundial. Um grande colega da seleção, que em campo colocava tudo para ganhar. Era fundamental», destacou o atual vice-presidente da FPF.

Rivais no dérbi de Lisboa, entre Benfica e Sporting, Humberto Coelho não deixou de prestar uma homenagem ao «grande amigo», que o acompanhou também na Seleção Nacional e com quem «partilhou o futebol».

«Um grande amigo. Partilhámos juntos a Seleção Nacional. Partilhámos o jogo do futebol. É isso que vai ficar para a memória de todos, daqueles que jogámos, que convivemos com ele e dos adeptos do futebol», concluiu o antigo jogador e treinador.