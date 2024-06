Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais, desde Marienfeld, onde está concentrado com a Seleção Nacional, no Euro 2024, para um último «adeus» a Manuel Fernandes, lenda do Sporting que morreu, na passada quinta-feira, aos 73 anos.

«Descansa em paz, Manuel Fernandes», escreveu o capitão da Seleção, numa story no Instagram acompanhada por uma imagem do «eterno capitão» dos leões.