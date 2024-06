Frederico Varandas publicou uma curta, mas sentida, mensagem dirigida a Manuel Fernandes, lenda do Sporting que morreu na quinta-feira, aos 73 anos.

«Partiu um dos melhores da História do Sporting Clube de Portugal, um dos melhores da História do futebol português. Mais do que uma lenda, morreu o herói de várias gerações. O coração Sportinguista está em sofrimento», destacou o presidente do Sporting.

O líder dos leões dirigiu ainda «sentidos pêsames» para a família e para os amigos de Manuel Fernandes, a quem se refere como o «nosso capitão».