Antonio Adán publicou uma sentida mensagem de despedida do Sporting, depois do seu contrato com os leões ter chegado ao fim. O guarda-redes de 37 anos recorda «uma bonita história», acompanhada por mensagens emblemáticas dos quatro anos em que representou o clube, com destaque para os cinco troféus conquistados.

«Nunca imaginei quando cheguei ao Sporting, há quatro anos, que iria ser tão feliz a defender este emblema. Saio com o orgulho de ter representado este grande clube e de ter deixado tudo em campo», começa por enunciar o guarda-redes.

Adán desmultiplica-se, depois, em agradecimentos. «Quero agradecer a todos os que tornaram possível esta bonita história. Aos meus companheiros de equipa, o que desfrutámos, ao staff técnico, dirigentes e adeptos. A vocês sportinguistas, levo-vos no meu coração. Sempre me trataram muito bem e, tanto eu como a minha família, fomos muito felizes», prosseguiu.

A fechar, o experiente jogador fala ainda nos títulos, mas também «nos momentos menos bons». «Tudo o que vivemos em Alvalade…não há palavras que o consigam explicar. Durante todo este tempo, conseguimos títulos importantes para o clube, também passámos por alguns momentos menos bons, mas contei sempre com o vosso apoio. Não é fácil dizer adeus, mas na minha memória ficará sempre tudo o que desfrutámos com o Sporting. Obrigado sportinguistas», destacou ainda.