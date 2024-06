Vladan Kovacevic é o novo guardião do Sporting. O bósnio chegou a Lisboa durante esta semana para assumir um papel preponderante na baliza dos campeões nacionais, durante a próxima temporada. Veio a troco de 4,8 milhões de euros.

Apesar de ter jogado no modesto Rakow, da Polónia, Kovacevic já conheceu, curiosamente, o ambiente de Alvalade - defrontou os leões em casa e fora na última edição da Liga Europa. Em Lisboa sofreu dois golos de Pedro Gonçalves (de penálti) e na Polónia um golo de Viktor Gyokeres.

Kovacevic chega para substituir António Adán, guardião que representou o Sporting durante quatro temporadas e que saiu a custo zero, no final do contrato. Nesta última, as lesões travaram uma maior utilização, com Franco Israel a assumir maior importância.

O Maisfutebol comparou o rendimento dos dois guarda-redes durante a última temporada, com ajuda das estatísticas do Sofascore. Ainda que esta seja uma leitura apenas quantitativa dos dois atletas, a plataforma de dados adianta que Kovacevic teve um rendimento médio superior ao de Adán na época passada (6.94 contra 6.72).

Para já, houve uma considerável diferença de utilização entre os dois. Kovacevic disputou um total de 47 jogos, contra 28 do espanhol. Desse total, o bósnio conseguiu manter a baliza inviolável 17 vezes, enquanto que Adán fez o mesmo em nove ocasiões.

Ainda que em equipas e contextos diferentes, Kovacevic teve portanto uma média de 1.19 golos sofridos por jogo, ligeiramente superior à de Adán (1.04). O bósnio conseguiu, no entanto, mais defesas por jogo (2.61 contra 1.61). A maior parte, dentro da grande área.

No capítulo da defesa de penáltis, Adán foi incapaz de travar algum em 2023/24, em cinco ocasiões. Já Kovacevic travou em nove. O bósnio teve ainda mais erros resultantes em golo do que Adán.

Por fim, resta um capítulo importante numa equipa com o estilo de jogo do Sporting: o jogo com os pés. Pelo menos no que o acerto de passe diz respeito, Adán fica em vantagem (76.8% contra 65.2% de Kovacevic). Há que ter em conta, no entanto, os diferentes contextos das duas equipas e eventuais instruções dos treinadores.

Veja o resumo estatístico do Sofascore e o gráfico comparativo dos dois jogadores: