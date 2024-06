De regresso a Espanha, Antonio Adán – guarda-redes em final de contrato com o Sporting – concedeu uma entrevista na qual recordou a passagem por Portugal, assim como a relação com José Mourinho, nos tempos no Real Madrid.

«A rivalidade entre adeptos do Sporting e Benfica é semelhante àquela vivida entre Sevilha e Bétis [onde jogou]. Sente-se na rua e em todos os jogos», começou por dizer, em entrevista à Marca.

Questionado sobre o fim de ciclo pelos campeões nacionais, Adán diz-se «imensamente grato».

«Guardo os aspetos positivos, ou seja, a continuidade na carreira e os títulos. Estou muito agradecido a Ruben Amorim e a Frederico Varandas. As lesões nunca surgem em momentos adequados, e houve uma conversa pouco depois de me lesionar. Também devido à incerteza na continuidade do treinador, não sabia se continuaria. Quando a equipa foi campeã, já não tinha hipóteses de disputar qualquer jogo e comunicaram-me que não renovaria. O futebol é assim», narrou.

Natural de Madrid, o guardião cresceu no Castilla, antes de integrar a equipa principal do Real Madrid, entre 2008 e 2012. A saída de Adán dos «Blancos» aconteceu durante a era Mourinho.

«As pessoas ficaram confusas com a minha saída. Tive a oportunidade de jogar pelo Real Madrid, clube no qual cresci. A minha relação com Mourinho é de respeito», comentou.

Por fim, Adán garantiu estar recuperado da lesão e, por isso, preparado para novos desafios. Aos 37 anos, o guardião acumula experiências no Cagliari e Atlético Madrid.