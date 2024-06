Na antecâmara da partida entre Portugal e Croácia, no Jamor, José Mourinho explicou a escolha de assinar pelo Fenerbahçe.

«Tinha saudades de treinar para ganhar. Na Roma não jogava para ganhar. Vocês [comunicação social] dizem sempre que, onde estou, joga-se sempre para ganhar. Não era verdade neste caso. Tanto que, desde que saí, nada mudou na campanha da Roma no campeonato. O que conseguimos nas competições europeias foi algo fora da caixa. A nível nacional, não tínhamos condições para competir», começou por dizer, em entrevista à RTP.

Lembrando que no novo clube estará obrigado a vencer todas as partidas – o que «faltou na Roma e Tottenham» – Mourinho prepara já a nova época.

«A pré-época arranca a 22 de junho, terei oito jogadores no Europeu e, para alcançar a Liga dos Campeões, teremos de vencer três eliminatórias. A primeira é já a 22 de julho, contra Partizan ou Lugano. Por isso, peço a todos os santos que os meus jogadores sejam eliminados do Europeu o mais rápido possível», referiu.

De olho no guarda-redes croata – Dominik Livakovic – Mourinho já lhe deixou um aviso: «Mesmo disputando a final do Euro, terá de estar em Istambul no dia seguinte para a eliminatória europeia».

Questionado sobre o investimento a fazer para potenciar a equipa, o «Special One» lembra que o Fenerbahçe disputou a Liga, até à última jornada. Não obstante, o grupo será revisto, a fim de o capacitar para crescer na Europa. Em todo o caso, José Mourinho lembra que o projeto desportivo estará dependente do presidente, eleito este domingo.

Por fim, e sobre o Europeu, o treinador português definiu os favoritos: Portugal e Inglaterra.

«Depois, numa segunda linha, estão Alemanha e Espanha. Itália? Não acredito. Não acho que seja uma geração talentosa», rematou.