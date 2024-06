O treinador do Fenerbahçe, o português José Mourinho, deixou a entender este sábado que o atacante e compatriota Rafa Silva dificilmente poderá ser seu reforço no clube turco e adiantou mesmo que o provável destino do jogador, depois do Benfica, é o rival Galatasaray.

Questionado sobre se gostava de ter Rafa, Mourinho respondeu de forma curta, mas possivelmente esclarecedora sobre o futuro.

«É um grande jogador, mas disseram-me que não estava muito longe do Galatasaray», afirmou Mourinho, em declarações à RTP, antes do Portugal-Croácia, no Jamor.

Este sábado, o JN noticiou que Mourinho queria Rafa no Fenerbahçe. Porém, o próprio Mourinho clarificou agora que tal cenário parece difícil de acontecer.

No final de março, o treinador do Galatasaray, Okan Buruk, já tinha confirmado o interesse no jogador português.