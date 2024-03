O Galatasaray está interessado em contratar Rafa Silva, do Benfica. O treinador do clube turco confirmou, esta quinta-feira, que o avançado dos encarnados é um dos alvos para reforçar a equipa como jogador livre, isto porque termina contrato no verão.

«O departamento de acompanhamento de jogadores está a trabalhar na transferência. Estamos a fazer preparativos, estamos a monitorizar os jogadores, que podem ser jogadores livres. Não está a ser feito um trabalho sobre um nome específico neste momento», começou por dizer Okan Buruk, em conferência de imprensa

«Rafa Silva é um jogador muito valioso e bem sucedido. Muitas equipas de muitos países vão querer contar com ele. Vão aparecer muitos jogadores a custo zero. Eu estou atualmente focado na liga, mas os preparativos do nosso departamento que acompanha os jogadores continuam. As decisões serão tomadas daqui a algumas semanas, de acordo com o desempenho desta temporada», acrescentou.

Aos 30 anos, Rafa está a protagonizar uma das melhores temporadas da carreira. O antigo internacional português tem 18 golos e 14 assistências em 44 jogos, mas a continuidade na Luz parece cada vez mais difícil.