Roger Schmidt abordou esta quinta-feira o diferendo que teve com Kökcü e garantiu que está ultrapassado. O treinador revela que já conversou com o jogador e que ele lhe disse que a intenção nunca foi prejudicar a equipa.

«Antes do jogo com o Casa Pia achei que era melhor deixá-lo fora da equipa. Entretanto ele voltou da seleção, nós falámos e foi como eu esperava: a intenção dele não foi criar ruído e criar desestabilização em torno da equipa. Estou totalmente convencido disso, porque foi como eu disse antes e depois do jogo com o Casa Pia: ele é um bom jogador, taticamente inteligente e tem um bom carácter», começou por referir.

«Ele cometeu um erro. Esta entrevista não foi boa para ninguém, talvez só para os jornalistas, que tiveram coisas para falar, mas seguramente não foi boa para o Kökcü, não foi boa para a equipa e não foi boa para o Benfica. Isso é muito claro. Mas agora temos de lidar com isso. Mesmo os jogadores que cometem erros continuam a ser meus jogadores e por isso tenho de apoiá-lo nos momentos difíceis também. É isso que tentamos fazer.»

Feita esta introdução, e sem revelar mais sobre a conversa com Kökcü, Roger Schmidt anunciou o regresso do jogador às opções.

«Falámos sobre isso e agora é tempo de falar no relvado. Não queremos falar demasiado deste tópico e perder o foco, temos sim de todos mostrar uma boa mentalidade e uma boa forma no relvado. Tudo o que é negativo e nos prejudica, tem de ficar de fora e este tema é um desses casos. Perdemos um pouco a concentração, mas agora temos de voltar a pensar no essencial e claro que ele está de volta à equipa amanhã.»

Mais tarde, Roger Schmidt voltou a ser questionado sobre Kökcü, tendo sido colocada a dúvida se o médio turco desempenha papéis diferentes no Benfica e na equipa nacional. O treinador do Benfica encerrou a conversa rapidamente.

«Na seleção ou no clube tudo é diferente, a parte tática é diferente, o papel dos jogadores é diferente. Acho que já disse tudo o que tinha a dizer sobre Kökcü», referiu.

«Não penso muito nas seleções e no que acontece nas seleções. Os treinadores lá têm as ideias deles e a forma como usam os jogadores é com eles, eu foco-me na minha equipa e não so no Kokcu. É um orgulho quando eles vão à seleção, todos querem issos, já que todos estão a preparar as competiçoes do verão. Eu estou focado apenas no clube.»